Oltre 16 milioni di euro per le opere pubbliche da realizzarsi nei prossimi tre anni nel comune di Sorso. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas dà il via libera al Piano triennale 2022-2024 per l’avvio di 18 principali interventi in programma per la città.

Un milione e mezzo di euro per le attività di manutenzione straordinaria sulla viabilità urbana e il completamento delle urbanizzazioni nei piani di risanamento, un altro milione e 150mila euro per la riqualificazione della ex scuola materna Sant’Anna in Centro polifunzionale per le famiglie da fondi del Pnrr e ulteriori 250mila per il rifacimento della copertura del santuario della Beata Vergine Noli Me Tollere dei frati minori Cappuccini, grazie ad un trasferimento della Regione.

Previsti anche diversi interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole cittadine, per oltre 1 milione e 400mila euro e per migliorare le strutture viarie rurali in cassa sono disponibili 199mila euro. Il trasferimento di tre milioni di euro da parte della Regione all’amministrazione comunale consentirà invece la riqualificazione delle due piazze Marginesu e Garibaldi, mentre 600mila saranno destinati alla riqualificazione di piazza Bonfigli. Nel piano inoltre i 350mila euro e 700mila già disponibili per le strutture sportive la Piramide con la realizzazione del nuovo campo da gioco in erba sintetica e l’adeguamento alle norme di sicurezza degli spogliatoi e dei servizi di pertinenza dell'impianto sportivo, infine ulteriori 600mila serviranno a sistemare la palestra della scuola media Cappai e sulle pertinenze del Cress, che saranno trasformate in moderne aree da dedicare all’attività motoria degli alunni.

