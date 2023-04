Durante l’ultimo Consiglio comunale il Comune di Sorso ha consegnato una targa al merito al brigadiere capo Stefano Falchi, neo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Capitano del Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari Yuri Abbate, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sorso Gianluca Porcheddu e i familiari di Stefano Falchi.

«Grazie a tutti - ha detto visibilmente emozionato il brigadiere Stefano Falchi - e sono felice di essere qui oggi, nel posto in cui sono nato e cresciuto, proprio qui davanti, a lu patiu. Questa onorificenza, così come quella ricevuta dal Presidente della Repubblica, mi onora ma la voglio condividere con tutti ritenendola una cosa non mia personale. Qualunque carabiniere, qualunque persona, di fronte a una situazione di estrema gravità come quella in cui si trovava la bambina che abbiamo aiutato noi, avrebbe fatto qualcosa e io ho fatto quello che andava fatto».

Il sindaco Fabrizio Demelas, nel corso della cerimonia, ha sottolineato la grande forza di volontà e ha espresso apprezzamento per l'operato di Stefano Falchi.

