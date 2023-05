Il comune di Sorso ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa alla concessione annuale in uso dei campi comunali “La Piramide” e “Madau” e relative pertinenze, per la stagione agonistica 2023/2024.

«In applicazione del Regolamento Comunale, in presenza di diversi soggetti richiedenti la concessione in uso del campetto in erba sintetica e della pista di atletica, qualificate pertinenze dell’impianto principale, dovrà avvenire in regime di condivisione degli spazi, non essendo prevista l’esclusività dell’affidamento in capo ad un unico concessionario», fanno sapere dal comune amministrato dal sindaco Fabrizio Demelas.

Per poter partecipare, la società/Associazione dovrà presentare all’ufficio protocollo del Comune, entro le 12.30 del 10 giugno, l’istanza a mano e in busta chiusa, con scritto all’esterno “Domanda per la concessione dei campi comunali – stagione agonistica 2023 – 2024”, e la denominazione dell’associazione che intende partecipare.

La busta dovrà contenere il modulo compilato predisposto dall’ufficio sport “Allegato B” alla determina di indizione della procedura, corredato di fotocopia del documento di identità e degli allegati previsti per l’ammissione. Le istanze presentate con altre modalità (Pec, mail o altro) e oltre il termine di scadenza indicato non saranno prese in considerazione e verranno escluse dalla procedura di gara.

© Riproduzione riservata