Proseguono i lavori di messa in sicurezza della viabilità urbana nel comune di Sorso. Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della muratura di recinzione del cimitero comunale e di rifacimento del tratto di marciapiede in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Vespucci e la via Satta.

Nel corso di questo intervento è emersa la necessità di sostituire le alberature che risultano soggette all’attacco di agenti patogeni, così come risulta dagli esiti della consulenza agronomica. Verranno quindi abbattuti gli alberi esistenti e posizionate nuove essenze arboree idonee per il contesto urbano.

Nell'ambito delle opere comprese nel progetto complessivo - finanziato dalla Regione Sardegna per 390mila e cofinanziati dal Comune di Sorso per 130mila euro - sono stati installati 5 attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici del centro abitato, ovvero in via Cottoni fronte piazzale stazione, via Borio fronte ingresso scuole medie e davanti all’ingresso parco San Pio, via Tirso fronte ingresso scuola primaria Santa Maria, via Marina fronte ingresso parcheggio parco urbano. Inoltre è stato rifatto ex novo il tratto di marciapiede compreso tra via Mazzini e la via Pisacane con contestuale riqualificazione del tratto di illuminazione pubblica, e sono stati eseguiti interventi di manutenzione sul tratto di strada vicinale di Predugnanu compreso tra la provinciale 130 e l’area parcheggio.

