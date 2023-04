L'Amministrazione comunale di Sorso ha ultimato recentemente il terreno di gioco dello stadio Piramide, trasformato da erba naturale in manto sintetico. In cui disputa le partite casalinghe il Sorso calcio, che sta tentando una salvezza complicata nel campionato di Prima Categoria.

Nell'impianto i lavori stanno continuando ed interessano le tribune, rese inagibili al pubblico. Un fatto che secondo la società sta penalizzando la squadra.

"È davvero una nota stonata - afferma il presidente del sodalizio Pier Mario Fenu -. Si poteva aspettare la fine del campionato per ultimare i lavori. Ora è aperta solo la curva, molto distante dal rettangolo di gioco. Così diventa tutto difficile: per i ragazzi e per i nostri tifosi. Avremmo meritato maggiore comprensione da parte dell'Amministrazione Comunale di Sorso".



