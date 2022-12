Finita la bella stagione è iniziata la grande attività dei topi di appartamento a Porchile, località costiera situata nel territorio di Sorso.

Approfittando dell'assenza dei proprietari nei giorni scorsi sono stati svaligiati diversi appartamenti. Rubati anche oro e oggetti preziosi. Danni quindi per decine di migliaia di euro. Nella zona sono presenti numerose seconde case, spesso disabitate dopo il mese di settembre. Fatto noto ai malviventi che ne stanno approfittando.

Paura ed apprensione però anche tra i tanti residenti e gestori di attività commerciali. Che chiedono un'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine.

I furti fuori stagione nell'esteso litorale sorsense non sono certo una novità. C'è stata una diminuzione negli anni scorsi, probabilmente dovuta alla pandemia. Ora i soliti ignoti sono rientrati in esercizio. Anche se in tutta la zona, dai giorni scorsi, l'allerta è altissima.



