Anche Casa Serena a Sassari si prepara per la Faradda. Nei giorni scorsi, con l'aiuto del gremio dei Massai, gli ospiti e le ospiti della residenza di via Pasubio hanno partecipato a un laboratorio per vestire il Candeliere di Casa Serena, supportati dalle educatrici della cooperativa Seriana 2000.

Sono state diverse le ore che i componenti del gremio hanno dedicato alla creazione dei bora bora «con grande generosità, disponibilità e sorriso», come riferiscono da Casa Serena. Le parti si rincontreranno per un ulteriore laboratorio e a fine luglio porteranno il candeliere.

«Gli ospiti e le ospiti - aggiungono da Casa Serena - sono stati molto felici di partecipare a questo laboratorio perché il candeliere costituisce un aspetto importante della loro cultura e storia di vita e perché hanno apprezzato molto la gentilezza, il rispetto e il buon umore con cui i Massai si sono relazionati con loro».



