Si è giunti alla fase di assaggio guidato con un esperto oleologo, una iniziativa inserita nell’ambito della rassegna "Terra d’olio 2023" di Sorso, che si svolge all’insegna delle tradizioni e del patrimonio olivicolo della Romangia. Venerdì 24 novembre, al Palazzo Baronale, dalle 17 alle 19, sotto la guida di un tecnico professionista i partecipanti saranno accompagnati nell’analisi sensoriale col metodo del panel test.

Durante le 3 ore di corso, che prevede anche una parte teorica, i partecipanti prenderanno parte a sessioni di assaggio, imparando a distinguere le principali caratteristiche positive e i difetti spiccati degli oli di oliva. Il percorso di Terra d’Olio 2023, la manifestazione organizzata e promossa dal Comune di Sorso, in collaborazione con Città dell'olio, Oleificio Uggias e Assolisa per la valorizzazione e la tutela del patrimonio olivicolo locale. Una iniziativa di sostegno all’intero comparto, in un territorio a forte vocazione olivicola, con i suoi oltre 1350 ettari di superficie agricola dedicata, il 31,4 per cento della superficie agricola totale comunale in cui l’olivicoltura e la produzione di un olio extra vergine di oliva di qualità rappresentano un patrimonio ambientale, economico, culturale e sociale di grande valore per i produttori, per la comunità e per l’intero territorio.

