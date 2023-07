La città di Sorso ha ospitato sabato scorso la nuova edizione del Carnevale estivo, un'esplosione di colori e creatività per una sfilata festosa per le vie del paese, conclusa con il gran finale alla Marina.

In centinaia hanno assistito alla manifestazione con la marcia cominciata dalla località Trunconi, dove cinque carri allegorici accompagnati dalle loro maschere e dal corpo di ballo delle ballerine brasiliane, hanno attraversato la città. In tanti si sono lasciati trascinare dal divertimento, dalla musica e dai balli lungo le strade. In fila con i partecipanti in costume, addobbati da maschere, i carri che rappresentavano Harry Potter, Bavaresi, Walt Disney, Hawaii e dei Pirati, sono partiti da via Cottoni prima di procedere per oltre un chilometro.

Una lunga marcia colorata e partecipata fino all’arrivo in via Marina. Per il gran finale, la scena si è spostata sul litorale della Marina di Sorso, con spettacoli, musica, Dj set, drink&food. L'evento si concluso con lo spettacolo pirotecnico. Il servizio gratuito di navetta a cura di Sardabus, da Sorso alla Marina e ritorno, ha consentito la partecipazioni di molti giovani, con lo spostamento agevole per raggiungere i luoghi di animazione e della festa.

© Riproduzione riservata