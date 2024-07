La città di Sorso si prepara a brindare con Calici di Stelle 2024, il tradizionale appuntamento dell’estate ispirato quest’anno a “i giovani, la musica e il buon vino”.

Nella sala conferenze del Palazzo Baronale, il sindaco Fabrizio Demelas e l’assessore al Turismo, alla Cultura e alle Attività produttive Federico Basciu, hanno presentato l’edizione 2024 di Calici di Stelle. Un calendario ricco di eventi e che a partire dl 19 luglio proporrà numerosi appuntamenti per arrivare alla serata clou, il 10 agosto.

Si partirà con l’ormai tradizionale rassegna “Aspettando Calici di Stelle”, una serie di appuntamenti dal 19 luglio al 9 agosto, organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le cantine locali, con le attività produttive del territorio e con le associazioni culturali impegnate nell’ambito della musica e dello spettacolo. In questa edizione si aprirà con due serate di “Calici in Cantina”, ospiti delle Tenute Dettori (19 luglio alle 20), e della Cantina Nuraghe Crabioni (26 luglio alle 20).

Un viaggio in due tra le più rinomate aziende vitivinicole del territorio, tra i luoghi del vino e le vigne che guardano al mare e ai tramonti spettacolari del Golfo dell’Asinara, alla scoperta di sapori autentici e di prodotti enogastronomici tipici. Sabato 10 agosto, alle 20, si entra nel vivo della manifestazione con il consueto brindisi inaugurale nella corte del Palazzo Baronale, a cui prenderanno parte il sindaco, la Giunta, le autorità civili, religiose e militari e le associazioni. Ad accompagnare questo momento, le voci del Coro Polifonico Santa Croce e dell’Associazione Folclorica Sorso.

La corte del Palazzo Baronale ospiterà anche la sfilata di moda “Impronte di donna”, coordinata dalla stilista Antonella Fini. Dopo il brindisi inaugurale il via alla manifestazione, che si aprirà con l’esibizione dei cori dal piazzale della chiesa di Santa Croce, in via Cappuccini, con la partecipazione straordinaria dei Tenores di Bitti. Si darà poi inizio allo spettacolo con musica e artisti in diversi punti della città: piazzale della Stazione, corso Vittorio Emanuele, Palazzo Baronale, piazza Cavour, via Marconi, piazza Sant'Agostino, piazza Bonfigli, viale Umberto, piazza San Pantaleo.

Il centro della città - abbellito dalle installazioni realizzate dai bambini e dal personale della Biblioteca comunale e dalla presenza di tanti stand di hobbisti che esporranno opere artistiche e dell'ingegno - farà anche da palcoscenico di eccezione allo spettacolo “Stelle d’inchiostro” e di teatro del fuoco “Saman”, della Compagnia Shedan Theater, al “Neon Bubbles Show” (a cura di Irina Kizlo), alla parata Th White, e allo spettacolo pirotecnico finale, in piazza San Pantaleo. Lungo il percorso saranno posizionati gli stand delle sei cantine protagoniste di questa edizione. Con il carnet di degustazione si potranno gustare i vini di Corona Ruja, Tenute Antonio Carta, Cantina Sorso Sennori, Cantina Nuraghe Crabioni, Tenute Dettori e Azienda vitivinicola Schintu. Numerosi anche gli stand gastronomici che proporranno piatti e prodotti del territorio.

