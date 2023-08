L'area del litorale di Sorso è più pulita e sicura con le squadre di Forestas. Una collaborazione, quella tra il comune e l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, che va avanti dal 2019 e che vede impegnato il personale dell’Agenzia nella cura, sorveglianza, manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio naturale e forestale in territorio comunale.

Sono previsti interventi di messa in sicurezza e presidio del sito dello Stagno e ginepreto di Platamona con la manutenzione e la pulizia giornaliera dell'area del Ceas, presidio e accoglienza dei fruitori. Insieme a questo, il personale Forestas provvede al presidio e alla pulizia dei percorsi da ramaglia e arbusti e, inoltre, è presidio fondamentale di segnalazione di situazioni di potenziale o imminente pericolo.

«Un’attività di grande importanza che ha permesso in questi ultimi anni di rivitalizzare un'area di notevole interesse e richiamo, ora tornata ad essere meta per passeggiate e svago durante tutto l'anno per cittadini e turisti - fanno sapere dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas -. Le squadre di Forestas provvedono anche alla messa in sicurezza della fascia di pineta e della strada provinciale (all'interno delle aree comunali), eseguendo il taglio dei pini danneggiati o pericolanti che rappresentano un pericolo per i fruitori; si occupano delle cure colturali alle piantagioni di ginepri nelle aree comunali prospicienti la spiaggia e dei lavori di forestazione sulla pineta per mantenere integra e recuperare la funzionalità dell'area attraverso il diradamento selettivo dei pini malati e secchi e la salvaguardia dei ginepri sopravvissuti sotto la pineta».

Durante la stagione estiva Forestas garantisce una postazione antincendio fissa con una squadra lungo la litoranea, punto di raccordo e di controllo strategico tra l'area di Sassari, Porto Torres, Alghero e Castelsardo.

© Riproduzione riservata