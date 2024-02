Nuova ordinanza dirigenziale della Provincia di Sassari che ha disposto la chiusura temporanea al traffico per tutti i veicoli, per la giornata di venerdì 1 marzo, dalle 9 alle 13, della provinciale 81 – lungo la litoranea statale 200 Marina di Sorso-Platamona-Porto Torres, - dal chilometro 0 al chilometro 6 in prossimità del Rio Pedrugnanu.

Nel provvedimento è indicata la chiusura del tratto indicato, che si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza e in assenza di traffico delle previste prove di carico dell’impalcato sull’opera in corso di realizzazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza del Ponte Silis, sulla provinciale 81, ad opera della società Ageco srl beneficiaria dell’appalto sui lavori di ripristino della strada.

È prevista l’apposizione di specifica segnaletica per indicare con anticipo l’interruzione e i percorsi alternativi da Porto Torres verso la statale 200: S.p 81, S.R 130, S.P. S.P 48- S.S. 200; e dalla statale 200 verso Porto Torres: S.S. 200 S.R 48 SR 130- S.R81. La strada era stata riaperta al traffico il 23 dicembre scorso dopo due anni di chiusura per lavori di manutenzione.

