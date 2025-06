Chiesta l’assoluzione dal pm, oggi in tribunale a Sassari, per il dirigente del comune di Sorso imputato per omicidio stradale.

L’accusa era nata dopo la morte di Giorgio Cattari, morto a 16 anni nel 2016 cadendo proprio a Sorso, in via Sardegna, mentre era in sella alla sua moto.

L’ipotesi era che il giovane avesse perso il controllo del mezzo a causa di una o più buche presenti sulla strada, andando a finire poi contro le auto in sosta.

Per questo motivo, in seguito alle indagini, la procura era arrivata a imputare l’allora dirigente comunale delle Manutenzioni Marco Delrio, difeso nel processo dall’avvocato Gabriele Satta mentre la famiglia del giovane deceduto era assistita dal legale Nicola Lucchi. La giudice Valentina Nuvoli ha rinviato al 18 giugno per le repliche e la sentenza.

