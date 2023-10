Gli incivili prendono di mira l’area della Pinetina, sito di proprietà del Comune di Sorso, oggetto di lavori di recupero e bonifica.

I soliti nemici dell’ambiente che abbandonano rifiuti di ogni genere, un modo poco decoroso di liberarsi di qualsiasi oggetto di plastica, carta e vetro. Una enorme discarica, una montagna di spazzatura visibile lungo la provinciale 81, all’ingresso della Pinetina.

Nel mese di luglio erano iniziati gli interventi di ripulitura completa della zona - programmati dall’amministrazione comunale attraverso un finanziamento regionale pari a 67mila euro per “Recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti”, e con un cofinanziamento comunale di 31mila euro. Una zona ad alto rischio incendi che ha un’estensione di circa 7 ettari, e di cui era stato ripulito circa l’80 per cento della sua superficie.

Gli interventi di bonifica, quindi, proseguiranno fino alla fine di ottobre per ripulire l’area anche dei materiali inerti. La ripulitura si rende necessaria per poter riassegnare l’area ad un operatore privato al quale l’amministrazione, previa apposita procedura ad evidenza pubblica, affiderà in concessione l’area per la ricostruzione di una nuova attività economica.

