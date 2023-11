Si accendono le luci sul “Natale di Romangia” 2023. «Anche quest’anno – dichiara il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas - l’amministrazione comunale ha deciso di dare particolare risalto al calendario degli eventi per le festività natalizie. Riproponiamo ulteriormente arricchito il format sperimentato già nel 2022 frutto di un progetto tutto teso ad animare con eventi culturali, ludico-ricreativi, enogastronomici e musicali la città, puntando al coinvolgimento di tutte fasce di età della cittadinanza e dei visitatori, ma con ancora una volta un occhio di riguardo ai più piccoli; a loro in particolare è dedicato l’originale allestimento del “Palazzo di Babbo Natale”, nel quale troveranno un’occasione per immergersi e vivere la suggestione della tradizione natalizia».

La manifestazione è stata presentata questa mattina al Palazzo Baronale dall’assessore alla Cultura e Turismo Federico Basciu e dall’assessore alla Programmazione Serena Sini.

Si comincia mercoledì 6 dicembre con “Decoriamo l’albero della Biblioteca”, alle 17 alla Biblioteca comunale Salvatore Farina, anteprima della manifestazione. Venerdì 8 dicembre si entra nel vivo con l’accensione delle luminarie nelle vie della città. Alle 19 la benedizione e l’accensione dell’albero e del presepe in Piazzale Cappuccini, dove la serata proseguirà con la distribuzione di caldarroste l’animazione musicale del DJ Daniel Virdis. Sabato 9 dicembre, dalle 9.30 alle 19.30 nella chiesa del Convento, appuntamento con “Miracolo di Natale” raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie bisognose organizzata dal Gruppo Scout Agesci 1 Sorso. Alle 20, al Palazzo Baronale, serata di canti sardi “Serenadas pro Nadale”. Martedì 12 dicembre, alle 17, al Palazzo Baronale, “Addobbiamo l’albero del Barone”, con attività di creazione delle decorazioni per addobbare l’albero di Natale a Palazzo. Mercoledì 13 dicembre, alle 17, “Come il Grinch cercò di rubare il Natale”, lettura e laboratorio creativo in Biblioteca mentre giovedì 14 dicembre, alle 17, al Palazzo Baronale, sarà la volta del laboratorio “La tua letterina a Babbo Natale”. Sabato 16 dicembre, l’evento culturale ed enogastronomico itinerante “Aspettando il Natale - XVII Edizione”, a partire dalle 16, nel Piazzale Cappuccini e alle 19, al Palazzo Baronale, il via al V Festival internazionale di musica antica, “Note senza tempo”. Domenica 17 dicembre, l’apertura del Palazzo di Babbo Natale al Palazzo Baronale. Mercoledì 20 dicembre, alle 18, “Ammintendi Nadari in Biblioteca”, ricordi e racconti delle tradizioni natalizie locali. Giovedì 21 dicembre, alle 20, nella chiesa di Santa Croce, culture a confronto con il concerto di musica corale al quale prenderanno parte i Cantori della Resurrezione di Porto Torres e il Coro Polifonico Paulis di Uri. Venerdì 22 dicembre, alle 9, al Palazzo Baronale, E.m.o. Ensamble, concerto strumentale di musica natalizia a cura dell’ente musicale di Ozieri. Alle 17, in piazza Garibaldi, Mercatino e castagnata di Natale per chiudere alle 20, chiesa parrocchiale di San Pantaleo, con il Concerto di Natale, Coro Polifonico Città di Sennori. Giovedì 28, alle 17, al Palazzo Baronale, “Caccia al regalo perduto” e venerdì 29, alle 18, “Tombola letteraria in Biblioteca”. Mercoledì 3 gennaio 2024, alle 10.30, al Palazzo Baronale il laboratorio di creazione delle calze “La Befana vien di notte con le calze tutte rotte! Inviamo voi bambini a rammendare i suoi calzini”. Sabato 6 gennaio, alle 19, in piazzale Cappuccini, “Frittellata con i Re Magi” e alle 19:00, nella Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, il “Concerto dei Magi”. Domenica 21 gennaio, alle 20, la chiusura della manifestazione nella Chiesa di Santa Croce, con il concerto del Coro polifonico Santa Croce insieme con il Coro polifonico Turritano di Porto Torres, il Coro Ilune di Dorgali e Ensemble strumentale Enarmonia.





