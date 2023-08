Per volontà dell’amministrazione comunale di Sorso, ieri, in occasione della festa patronale di Santa Monica, il largo che porta lo stesso nome, è stato intitolato al compianto e indimenticato don Giuseppe Piras, per una vita punto di riferimento importante per l’intera comunità cittadina e non solo.

Ha fondato la chiesa di Santa Monica, la seconda parrocchia del comune di Sorso, istituita il 29 giugno 1986 e, in attesa che venisse edificato per ospitare i fedeli, venne aperto al culto un piccolo porticato dove, in pochi metri quadrati, l’allora parroco don Giuseppe Piras, svolgeva le prima attività parrocchiali.

Proprio in onore del sacerdote, venuto a mancare nell’ottobre del 2012, si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’area che dal piazzale Santa Monica porta alla via Marina.

Una folla di fedeli ha preso parte alla celebrazione, durante sono intervenuti il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas e monsignor Gianfranco Saba, Arcivescovo metropolita di Sassari. Il parroco don Piras che ha lasciato un ricordo pregevole fra i cittadini fedeli, è stato ricordato per la sua capacità artistica nel realizzare una serie di opere e quadri realizzati durante la sua vita sacerdotale.

