Sabato 12 aprile, con partenza alle 20 dal Palazzo Baronale di Sorso, oltre 50 figuranti attraverseranno le vie del centro della città fino ad arrivare in piazza San Pantaleo, sostando in raccoglimento e preghiera in 9 stazioni, a segnare gli episodi più significativi della passione di Cristo. È la via Crucis vivente che porta nel centro del paese della Romangia, un momento suggestivo carico di emozioni, vissute dai fedeli e non che partecipano numerosi alla processione.

La partenza da via Marte, poi davanti al municipio per procedere in via Adelasia e via Piave, e ancora corso Vittorio Emanuele e fino a piazza San Pantaleo. L’iniziativa “Solo per amore”, patrocinata dal Comune di Sorso, vede la partecipazione del gruppo Scout Sorso 1 e la parrocchia di Santa Monica, con la collaborazione delle associazioni del territorio.

Una lunga processione e un rito molto sentito dalla comunità religiosa per la particolare ricostruzione e commemorazione del percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

