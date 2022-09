Investita a Sorso in pieno centro. L’incidente in via Umberto, in prossimità della chiesa di Sant’Anna, dove una donna di 77 anni, residente nel paese, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada.

Sul posto gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la ferita all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

L’anziana lamentava dolori alla spalla e al gomito destro. I medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato diverse contusioni negli arti inferiori e superiori.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

