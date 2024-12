Basta anche solo una foto per dare più luce alle festività natalizie. L'amministrazione comunale di Sorso, in collaborazione con la biblioteca comunale “Salvatore Farina”, lancia la seconda edizione del concorso fotografico "Sorso illumina il Natale". L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare per rendere più bella, colorata e luminosa la città e vivere con gioia e condivisione l'atmosfera magica del Natale attraverso la realizzazione di addobbi a tema che permettano di creare uno scenario piacevole e suggestivo per tutti coloro che ne godranno. Le foto con le decorazioni più votate saranno premiate. A partire dall' 8 dicembre si potranno inviare le foto degli addobbi. Dal 18 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale "Salvatore Farina" e potranno ricevere i like. Infine Il 6 gennaio 2025 si terrà la proclamazione dei vincitori e successiva consegna dei premi.

