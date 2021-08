Sul furto delle carrozzelle della squadra di basket in carrozzina avvenuto qualche notte fa nella palestra di via Dessì a Sorso, nonché sull'individuazione dei responsabili (minorenni del nord Italia) compiuta dall'indagine dei carabinieri, interviene duramente il sindaco Fabrizio Demelas.

Il municipio di Sorso (L'Unione Sarda - Tellini)

"L'unico sollievo di questo tristissimo e penoso episodio è che i responsabili non siano di Sorso - afferma il primo cittadino - Per il resto la vicenda è da condannare, innanzitutto dal punto di vista morale, per il poco rispetto nei riguardi dei soggetti colpiti. Esprimo quindi il mio sdegno totale per l'accaduto, che ha anche aspetti penali rilevanti. Mi auguro che gli autori dei fatti - conclude Demelas - siano esemplarmente puniti a norma di legge".

