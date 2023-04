Il Lido Iride di Sorso è ufficialmente libero dalle macerie.

Dopo l’ultimo sopralluogo congiunto con i tecnici comunali i carabinieri del Noe hanno verificato e certificato la corretta esecuzione delle operazioni di rimozione e smaltimento delle macerie derivanti dalla demolizione dei fabbricati dell’ex Lido Iride come da disposizioni impartite lo scorso gennaio.

«L’area è stata ripulita completamente dagli oltre 2mila metri cubi di macerie regolarmente conferiti in una discarica autorizzata, e questa è un’ottima notizia – afferma il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas – perché significa che finalmente dopo quarant’anni ci siamo quanto meno liberati per sempre della brutta cartolina che era rappresentata dai resti ingombranti, per l’immagine della nostra fascia costiera, del seppur glorioso Lido Iride. Considero già questo un obiettivo straordinario, e sebbene le aspettative ora siano legate alla ricostruzione, con la bonifica del sito e il ripristino delle migliori condizioni paesaggistico-ambientali e naturalistiche, si chiude una pagina di storia e se ne aprono altre fatte di nuove e promettenti prospettive. Per ora possiamo dirci soddisfatti per come si mostra già oggi, dopo decenni di degrado più assoluto, lo skyline ricostituito in tutta la sua bellezza».

