I Carabinieri di Sorso hanno arrestato una 35enne di origine straniera che, per non andare in carcere, ha finto di essere incinta.

Per evitare la condanna, inflittale per reati contro il patrimonio, ha falsificato anche le date di nascita dei suoi tre figli, facendo risultare che avessero meno di 1 anno. In questo modo, dal 2018 a oggi, ha ottenuto la sospensione della pena, come stabilito dalle leggi.

Il raggiro è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Sorso. È scattato l’arresto e la 35enne è stata portata nel carcere di Bancali.

(Unioneonline/v.f.)

