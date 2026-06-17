La città di Sorso si prepara ad ospitare la V edizione del Billèllera Sorso Music Festival, presso l’Anfiteatro della Fontana della Billèllera. L’appuntamento è sabato 20 giugno, a partire dalle 19 all’Anfiteatro con ingresso libero.

Con la direzione artistica di tre musiciste sorsensi - Chiara Cagnoni, Alice Doro e Eleonora Pili - la quinta edizione del festival porta nuova linfa vitale alla formula eclettica del festival organizzato dal Comune di Sorso, con un programma che spazia tra i generi, sempre all’insegna della qualità. Sul palco l’ensemble di percussioni Syn Quartetesegue “Drumming”, omaggio a Steve Reich nel novantennale del celebre compositore americano;il magico suono dalle launeddas di Matteo Muscas è il cuore pulsante della musica del Folk Busters Trio, tra tradizione e innovazione; il trio sperimentale USBeat unisce sonorità jazz e black a contaminazioni rock e beat più moderne ed elettroniche; per chiudere con Santa Maria de la Psicodelia - alter ego DJ della musicista, polistrumentista e produttrice colombiana Maria Mallol Moya - trasforma l’Anfiteatro in una dancehall, con un viaggio eclettico tra i suoni psichedelici più raffinati del Sud America.

Un’ ampia area food&drink e alcune performance speciali completano la serata.

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