Via libera alla bonifica nell’ex hotel Eden Beach, dissequestrato dai carabinieri del Noe su disposizione della Procura di Sassari.

Costruito nel litorale di Sorso sul finire degli anni Settanta, la struttura in stato di abbandono era stata sottoposta a sequestro l’8 febbraio scorso per le condizioni critiche dell’imponente immobile, saccheggiato e con pareti pericolanti, ridotto ad una discarica. I militari hanno rimosso i sigilli per consentire ai proprietari, la famiglia Lauwers, di effettuare un sopralluogo necessario per capire come intervenire attraverso un’opera di pulizia e messa in sicurezza dell’ecomostro.

Vandalizzato e mai entrato in funzione, l’edificio doveva essere adibito ad albergo, una struttura di 7.200 metri cubi mai portata a termine. Una incompiuta negli anni vandalizzata e divenuta luogo di rifugio per vagabondi. Ora verrà disposta una nuova recinzione per vietare l’accesso e permettere ai proprietari di avviare un piano di risanamento e di pulizia dai rifiuti. L’intervento dei carabinieri rientra nell’ambito della maxi operazione “Sardegna Bella”, un progetto investigativo contro gli ecomostri, strutture in stato di abbandono e incompiute presenti sull'intera costa del Nord Sardegna, un piano ideato dal Noe di Sassari e approvato dal comando di Roma e dal ministero dell’Ambiente.

