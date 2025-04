Un grande murale nel piazzale dell’ex Cress, nella città di Sorso. E’ stato realizzato dai ragazzi del laboratorio di Street per lanciare un preciso messaggio sulla vita concepita come un viaggio nel mondo di oggi, dove tutto è velocissimo, e dove ogni individuo ha il diritto di viaggiare al proprio ritmo, nella propria direzione e con i propri tempi. E lo deve fare con orgoglio.

Da questa riflessione nasce il tema del murale ideato e realizzato dai ragazzi del Centro di Aggregazione Sociale che hanno preso parte al Laboratorio di Street art promosso dalla cooperativa Edupè in collaborazione con il Centro per le famiglie del Comune di Sorso e con il supporto dell’amministrazione comunale. Sotto la guida del maestro d’arte Enea e dell’educatrice Luisella Fiorentino, i ragazzi hanno frequentato il laboratorio per oltre due mesi, al termine dei quali hanno realizzato l’opera sul grande muro del piazzale della scuola ex Cress, in viale Porto Torres.

Ciascuno dei partecipanti ha proposto ed elaborato il proprio soggetto e tutti sono stati inseriti nel murale e raggruppati in un unico tema, questo grande viaggio della vita in cui ciascuno vive a proprio modo e secondo il proprio sentire, accompagnato dal senso di appartenenza a una comunità, a un territorio e alle sue tradizioni identitarie.

«Questa amministrazione è sempre stata molto sensibile a certe tematiche - sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Serena Camboni - e ha sempre accolto con piacere le idee e i progetti proposti dai nostri ragazzi. Questo murale tocca differenti sfere che vanno dal sociale, alla tradizione, all’educazione civica e all’amore per la propria città».

