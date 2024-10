Sono terminati i lavori di realizzazione del by-pass di deflusso delle acque a monte dell’anfiteatro della Billellera. Un altro passo in avanti nella realizzazione delle infrastrutture nel territorio comunale di Sorso. È stata realizzata, e già messa in esercizio, una nuova condotta di sfioro delle acque bianche, che eviterà i fenomeni di allagamento nell’anfiteatro della Billellera.

Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di scavo e installazione che per qualche settimana hanno interessato via Siglienti, nel tratto tra l’ingresso dell’anfiteatro e la Biblioteca comunale. In quest’area è stato realizzato un by-pass tra la rete fognaria che attualmente percorre l’area dell’anfiteatro - e che in occasione di eventi metereologici particolarmente avversi causava l’allagamento del sito - e la nuova condotta di canalizzazione limitrofa, posizionata esternamente rispetto al sito identitario. A seguito della conclusione dei lavori del by-pass, ripartiranno quelli di riqualificazione dell’anfiteatro della Billellera, un’area che acquisisce maggiore funzionalità a seguito anche dei lavori effettuati per il recupero della fontana.

