Ordinanza di chiusura temporanea al traffico della strada provinciale 81, sulla litoranea della Marina di Sorso. Il provvedimento è stato disposto dal dirigente del settore Viabilità Nord Ovest della Provincia di Sassari per consentire la messa in sicurezza della strada, dove si sono svolti i lavori per la realizzazione dell’opera d’arte, ubicata in prossimità del Rio Pedrugnanu.

Il traffico è stato interrotto nel tratto compreso tra il chilometro 5+700 al chilometro 6. Ultimati i lavori per la realizzazione della struttura, si dovrà procedere con gli interventi per la costruzione del raccordo con la viabilità esistente, lavori che devono svolgersi per motivi di sicurezza in assenza di traffico.

Pertanto, a partire da lunedì 13 novembre e fino a nuova ordinanza, è stata disposta la chiusura al traffico di tutti veicoli nella zona interessata dai cantieri. Nel provvedimento sono indicati i percorsi alternativi da Porto Torres verso la statale 200 e da questo in direzione del centro turritano.

© Riproduzione riservata