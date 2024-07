La città di Sorso si prepara al Carnevale estivo 2024. Domani, sabato 20 luglio la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese e il gran finale in musica e spettacoli al Parco Vita.

A partire dalle 20, i carri allegorici e l'Orchestra Funky di Berchidda sfileranno per le vie del centro, partendo da via Cottoni all’altezza di Trunconi, per dare vita a un lungo corteo colorato e festoso che proseguirà per piazza Sant’Agostino e fino a via Cappuccini per poi attraversare via Borio e raggiungere la lunga discesa di via Marina. Decine di figuranti accompagneranno i tre i carri a tema, “Cartoni e Supereroi”, “Grease” e “Pirati dei Caraibi”, che insieme al gruppo dell'Orchestra Funky animeranno la kermesse. Conclusa la sfilata, a partire dalle 23, la serata proseguirà al Parco Vita con i dj set di Blaxx Soul e Adorna, Steros, Raimondino e Daniel Dj, con le percussioni di Angelino e gli spettacoli di Maria Brazil Show, TH White and Dancer e il Fire Show di Matteo Ruzzu.

