Pauroso incidente nel primo pomeriggio a Sorso. Intorno alle 15 un camion è precipitato in prossimità del fiume Silis, sulla strada che conduce a Castelsardo. Il mezzo, per cause ancora da stabilire, è improvvisamente uscito fuori strada, si è ribaltato precipitando in un dirupo.

Il conducente, rimasto ferito, è riuscito a liberarsi dall’abitacolo del mezzo pesante e, con l’aiuto di alcuni passanti, ha allarmato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente l’intervento tempestivo di due ambulanze del 118, di cui una medicalizzata proveniente da Porto Torres e una di base da Sorso.

Il conducente è stato prontamente soccorso dagli operatori sanitari e accompagnato al Santissima Annunziata per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sassari per la messa in sicurezza e il recupero del veicolo.

