Si è concluso il progetto “Rifiutour: viaggio alla scoperta della magia del riciclo!”, un percorso didattico di educazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata promosso dall’Amministrazione comunale di Sorso in collaborazione con Gesenu al quale hanno aderito con entusiasmo le scuole elementari e medie dell’Istituto comprensivo di Sorso.

152 studenti di otto classi dell’Istituto comprensivo di Sorso insieme ai loro docenti hanno partecipato alla premiazione degli elaborati finali. A distribuire gli attestati, insieme al Dirigente scolastico Carlo Orrù, anche il sindaco Fabrizio Demelas insieme ai referenti dell’Ufficio Politiche ambientali, l’ingegner Mauro Loriga e la dottoressa Maria Laura Doro.

«Abbiamo superato da tempo ormai a livello globale la soglia della sostenibilità per quanto riguarda la produzione di rifiuti – ha sottolineato primo cittadino -. Non ci resta, se vogliamo preservare il nostro pianeta, una netta inversione di tendenza promuovendo pratiche e comportamenti virtuosi tesi alla riduzione in assoluto delle quantità di rifiuti, sia delle frazioni valorizzabili e riciclabili sia ovviamente della frazione indifferenziata che finisce tal quale in discarica. La parola d’ordine è quindi riuso, e non a caso stiamo attivando con il nuovo appalto appena partito presso il Centro di Raccolta comunale un Centro di riuso dove i cittadini possono dismettere tutto quanto non è più utile ai primi proprietari ma può essere acquisito gratuitamente e riutilizzato da altri. A seguire occorre ottimizzare la raccolta differenziata così da poter riciclare la frazioni di rifiuti valorizzabili e ridurre al minimo il residuo secco indifferenziato. Non vi è servizio di igiene urbana per quanto pensato nei dettagli e gestito al meglio che possa di per sé garantire i risultati apprezzabili senza la partecipazione e la sensibilità da parte di tutti cittadini produttori di rifiuti. È encomiabile per ciò la disponibilità offerta da tutto il personale scolastico, dalle insegnanti e dagli alunni, che come è riscontrabile anche dalla partecipazione di oggi e dai lavori prodotti, dimostrano di aver chiara la necessità di un coinvolgimento e della partecipazione attiva di tutti. A loro pertanto e a tutti gli attori protagonisti di questo percorso va il nostro più sincero ringraziamento. E un arrivederci al prossimo anno scolastico per un nuovo progetto di educazione al riuso e al riciclo».

© Riproduzione riservata