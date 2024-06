Nei giorni scorsi, con l’apertura del cantiere, a Sorso sono iniziati i "Lavori di adeguamento norme, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola secondaria di I grado G. Cappai di via Addis”. Un intervento che sarà realizzato, come da progetto, in piena coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale e attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative nel campo del risparmio energetico e del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa di settore.

«Per l’esecuzione dei lavori l’amministrazione comunale ha messo in campo un corposo investimento per complessivi 1.550.000 euro – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - Si tratta di un intervento molto importante sia ai fini della messa in sicurezza che della riqualificazione energetica dell’intero edificio, ma che soprattutto consentirà di creare migliori condizioni in termini di comfort climatico e ambientale per gli alunni che frequenteranno l’Istituto. Senza trascurare l’aspetto del decoro, considerato che a conclusione dei lavori avremo di fronte un plesso scolastico completamente rigenerato anche dal punto di vista estetico, quindi per tutti più accogliente».

Risorse che serviranno per la realizzazione della coibentazione dell’edificio con cappotto termico, per il rifacimento totale dell’intonaco esterno e la tinteggiatura dell’intera facciata, per la sostituzione degli infissi con nuovi a maggiore potere isolante e a risparmio energetico. Verranno inoltre installati nuovi impianti tecnologici di riscaldamento e condizionamento con sistema a pompa di calore aria/acqua utile anche all’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche e al miglioramento degli impianti igienico sanitari, e adeguato l’impianto di illuminazione. Il progetto prevede anche l’installazione di un ascensore funzionale all’abbattimento delle barriere architettoniche nello spostamento da un piano all’altro dell’edificio. I lavori da cronoprogramma si concluderanno entro la fine di maggio del 2025.

