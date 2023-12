Disagi e rischi sulla provinciale 81, nel territorio di Sorso. Un albero si è inclinato a causa del forte vento invadendo la carreggiata e creando problemi al traffico. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres sono intervenuti sulla provinciale 81, in prossimità del Centro di educazione ambientale di Sorso, all’altezza dello stagno di Platamona, per la messa in sicurezza di un albero di grosse dimensioni con rami pericolanti che ostruivano il percorso stradale. Le fronde intralciavano il traffico creando pericoli per i passanti. Le squadre del 115, su segnalazione di alcuni automobilisti sono intervenute per eliminare alcuni rami e, una volta accertato la situazione di sicurezza, hanno ripristinato la normale viabilità.

