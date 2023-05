Può finalmente partire, a Sorso, il progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento dello stadio Madau.

Grazie al finanziamento della Regione Sardegna di 455mila euro è prevista la messa in sicurezza del muro di recinzione sul confine nord-ovest dell’impianto sportivo, l’adeguamento normativo della tribuna spettatori esistente, la messa a norma delle uscite di sicurezza, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, oltre alla sistemazione del terreno di gioco in terra battuta e alla realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico.

Saranno inoltre realizzati accessi che possano garantire l'esodo del pubblico anche in situazioni di emergenza, in funzione della capienza prevista pari a circa 855 spettatori, mentre la delimitazione della zona spettatori/atleti sarà conforme ai regolamenti del Coni e alle norme in materia di sicurezza.

Sul campo di calcio in terra battuta è in progetto la sistemazione del terreno di gioco mediante il livellamento con macchinario a controllo laser, la regolarizzazione delle pendenze e la successiva rullatura.

Si tratta del primo stralcio di un progetto che prevede la riqualificazione complessiva dell’intero impianto con la realizzazione del nuovo campo da gioco in erba (naturale o sintetica), dell’area parcheggio, di una nuova tribuna sul lato opposto a quello dove attualmente si trova quella storica, che includa nuovi locali da adibire a spogliatoi e la demolizione dei vecchi.

