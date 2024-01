Il Comune di Sorso ha affidato i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica dell’Istituto “Santa Maria”. Circa 308mila euro l’importo complessivo dell’appalto aggiudicato alla ditta Tecno Impianti srl con sede nella zona industriale Predda Niedda di Sassari.

L’opera in programma, inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, può contare su un finanziamento di 450mila euro del Pnrr "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, grazie al quale entro la primavera del 2024 i lavori potranno essere portati a compimento. L’intervento è stato progettato in piena coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di tecnologie innovative nel campo del risparmio energetico e del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa di settore.

Il progetto, curato dall’ufficio Lavori Pubblici, nel dettaglio prevede la coibentazione dell’edificio, la sostituzione degli infissi, che saranno dotati di sistema di apertura elettrico, la realizzazione di un impianto di climatizzazione con un sistema indipendente dalla scuola, interventi mirati alla gestione oculata dell’acqua in modo da razionalizzarne il consumo, e interventi volti a limitare i consumi elettrici.

