Altre buone notizie per il comune di Sorso che ha annunciato l’arrivo di 700mila euro che saranno utilizzati per i Piani di risanamento e per la manutenzione straordinaria della viabilità e delle reti fognarie all'interno del cimitero.

L’amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Demelas ha partecipato a due bandi regionali. Per il primo progetto il Comune potrà beneficiare di una parte consistente di risorse per alleggerire il mutuo programmato per il completamento delle urbanizzazioni primarie nei piani di risanamento, in relazione alla messa in sicurezza della viabilità cittadina. Saranno interessate le zone di Trunconi, Monte Columba, Maccia di Lari e Giorra, alle quali si aggiungono alcuni interventi finalizzati al decoro e alla messa in sicurezza di altri tratti di strade urbane che necessitano di manutenzione straordinaria.

Gli interventi riguarderanno lo sfalcio delle erbe infestanti, la realizzazione dei marciapiedi, il rifacimento del manto bituminoso con posa del tappeto stradale, la posa di segnaletica orizzontale e verticale ad alta visibilità e una serie di opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nelle altre aree urbane dove sono stati individuate i punti di intervento sono in progetto opere di fresatura e rifacimento del manto stradale e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale ad alta visibilità.

Per il secondo intervento si sta predisponendo un progetto preliminare finalizzato alla manutenzione straordinaria della viabilità e delle reti fognarie all'interno del cimitero comunale. I lavori riguarderanno anche il rifacimento della viabilità interna con la fresatura della attuale pavimentazione e la successiva posa del manto bituminoso. Infine, si procederà alla sistemazione delle alberature con la potatura o l’eventuale abbattimento di alcuni esemplari di medio e alto fusto che possono rappresentare pericolo per la sicurezza.

