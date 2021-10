Sono 146 le persone sanzionate nelle ultime settimane a Sassari grazie alle nuove telecamere installate dall’amministrazione e utilizzate dalla Polizia locale con foto-trappole che continuano a immortalare incivili che conferiscono rifiuti in maniera illecita.

Nei giorni scorsi un'attività commerciale è stata sanzionata per avere abbandonato sulla strada decine di scatoloni di carta. L'autore, in particolare, ha gettato rifiuti per terra (scelta che in alcuni casi porta a conseguenze anche penali), non ha ridotto di volume il cartone (come invece previsto dalla normativa in vigore) e non ha rispettato il divieto per le utenze non domestiche di utilizzare i cassonetti di strada. Infine ha conferito fuori dall'orario consentito.

(foto polizia locale Sassari)

Sulle 146 sanzioni notificate dalla Polizia locale nelle ultime settimane, ben 88 sono state emesse nei confronti di utenti del servizio “porta a porta” che conferivano illecitamente nei cassonetti. Altre 25 sanzioni sono state emesse contro chi conferiva in buste nere e 30 ad abitanti di altri comuni che venivano fino a Sassari per buttare la loro immondizia. Infine tre per abbandono a terra di rifiuti. La somma di più violazioni in capo alle stesse persone (conferimento fuori orario, in bustoni neri e da zone limitrofe, ad esempio) ha portato a comminare anche 1500 euro di sanzione.

L'amministrazione comunale ha già annunciato di essere pronta a installare nuove foto-trappole di ultimissima generazione, per consentire un controllo totale e capillare del territorio, dal centro città alle borgate.

(Unioneonline/v.l.)

