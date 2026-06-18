Incontri, laboratori, musica dal vivo, cinema e rituali popolari per celebrare il Solstizio d’Estate. Domenica lo Spazio Tev di Sassari ospita dalle 10.30 “A Passo con la Terra”, l’evento per adulti e bambini organizzato dal Centro Studi MamaTerra, Theatre en Vol e Associazione Girovagando.

In apertura l’incontro con Gino Ghiani, dedicato alle origini delle festività agrarie e alla medicina popolare dell’isola. Nel pomeriggio la proiezione del documentario Princesa della regista Stefania Muresu, che dialogherà sul tema della tratta delle donne nigeriane legata a superstizioni e al giuramento attraverso il rito juju: il principio di una persecuzione psicologica, un patto inviolabile che alla pari della coercizione fisica esercita violenza sulle donne, tenendole imprigionate alla schiavitù sessuale.

Previsti i laboratori Retzetas e Pungas guidato da Roberta Cucciari, che permetterà ai partecipanti di realizzare i tradizionali sacchetti protettivi con le erbe della tradizione sarda, e quello con le buone pratiche per la cura naturale delle piante con Mario Succu, ispirato ai principi dell’agricoltura ecologica e della cooperazione con la natura.

Per i più piccoli sono previsti due laboratori curati dalle realtà educative outdoor: ore 11 La Melina e ore 16 La Ghiandaia. Il pranzo, in cui i partecipanti sono invitati a portare un piatto di stagione da consumare insieme, sarà animato dalla musica swing della Nuova Orchestrina Altalena.

La giornata culminerà con “Contos de Foghile”, un suggestivo momento attorno al fuoco dedicato alla tradizione orale, ai rituali di San Giovanni e all’antica pratica del comparatico.

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