A Siligo nuovo look per gli impianti sportivi. Dopo alcuni anni di chiusura sistemato il campo di calcetto, in erba sintetica. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, le recinzioni, le porte e una sistemazione generale dell'impianto, oltre ad una pulizia esterna e interna. Tra poco inoltre sarà a disposizione il campo da tennis: si aspetta solo la rete nuova di zecca. Anche il campo a 11 è stato risistemato in attesa della nuova stagione agonistica, che vedrà la squadra locale impegnata in Prima Categoria.

"Finalmente la comunità avrà nuovamente a disposizione delle importanti strutture sportive, che negli anni erano andate a degradarsi - commenta il sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu -. Continua quindi il lavoro di manutenzioni ordinarie e straordinarie della nostra Amministrazione, che ovviamente si estende anche ad altri settori. Un lavoro difficile e faticoso, anche per le ristrettezze del bilancio".



