La Giunta comunale di Siligo guidata dal sindaco Giovanni Porcheddu ha deciso intervenire in alcune strade rurali che sono state danneggiate dal forte temporale che ha colpito la zona nello scorso mese di maggio.

Nello specifico, i tratti viari che saranno interessati dagli interventi di ripristino saranno quelli di Sos Chessarzos e di Sant’Elia.

«A seguito dei sopralluoghi effettuati dal Servizio Tecnico comunale - si legge nella delibera -, è stata constatata l’entità dei danni nelle strade rurali, ed è stata fatta una prima ricognizione dei lavori necessari per il ripristino. Tale situazione di precarietà, testimoniata dai sopralluoghi eseguiti da parte del Servizio Tecnico comunale, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile, non risulta attualmente risolvibile con le ordinarie modalità di intervento. I lavori di ripristino e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie danneggiate devono essere eseguiti con ogni massima urgenza e sollecitudine».

I lavori avranno un costo di oltre 22mila euro.

