Grazie a una deliberazione di Giunta, il comune di Siligo amministrato dal sindaco Giovanni Porcheddu ha deciso di dare in gestione, per due anni, rinnovabili per altri due, il servizio di Biblioteca comunale.

Ciò, fanno sapere dal comune, «garantendo la gestione del personale da impiegare, il coordinamento degli operatori e monitoraggio dell'andamento del servizio per tre ore giornaliere, cinque giorni la settimana, per un totale di quindici ore settimanali».

Si tratta di un servizio culturale importante per la piccola comunità del Meilogu e di un punto focale del programma elettorale dell’attuale amministrazione comunale.

«Il costo per il Servizio Biblioteca si aggira intorno ai 14mila euro annui – concludono dal comune –, calcolato in considerazione del personale da impiegare nella Biblioteca, dell'azione di coordinamento degli operatori e monitoraggio dell'andamento del servizio».

