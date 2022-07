31 incidenti stradali, da gennaio a giugno, in cui i conducenti dei veicoli sono risultati in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, sette per consumo di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Considerando solo il mese di giugno, la Polizia locale di Sassari ha rilevato in tutto 106 incidenti, due con feriti gravissimi. E il fine settimana scorso un 35enne, nella notte, è stato bloccato in via Predda Niedda dopo aver viaggiato in contromano in via Coppino. Sottoposto a controllo etilometrico, aveva una concentrazione di alcol nel sangue di oltre sei volte superiore al limite consentito.

Gli agenti hanno intensificato ulteriormente le azioni per rafforzare la sicurezza stradale sul territorio con sei diverse iniziative: operazione trasparenza, con controlli di velocità lungo le strade che registrano più alti livelli di incidentalità; postazioni di controllo, rivolte ad accertare il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta a bordo dei veicoli; smartphone zombie, per prevenire e reprimere l’uso del cellulare da parte dei pedoni che attraversano la carreggiata; controlli diffusi, specie nelle notti dei fine settimana, rivolti ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli; pedoni sicuri, campagna che si fonda sulla prevenzione e repressione della sosta selvaggia che pregiudica la mobilità in sicurezza dei pedoni; repressione dell’uso del cellulare alla guida, a cura del reparto motociclisti.

“La recrudescenza degli incidenti in estate è legata a due fattori: la crescita significativa di veicoli circolanti sulle nostre strade per i flussi turistici e l’adozione di condotte di guida più disinvolte durante le vacanze che, purtroppo, accrescono i rischi di incidentalità” spiega il comandante Gianni Serra, che aggiunge: “Un altro fattore che assume un peso significativo sull’incidentalità è rappresentato dall’alta velocità: i controlli stradali realizzati nelle strade urbane del territorio nel solo mese di giugno hanno prodotto il ritiro di otto patenti; particolarmente preoccupante la situazione registrata in via Predda Niedda, la strada urbana più trafficata della città, in cui in due giorni sono state ritirate 4 patenti di guida per il superamento dei limiti di velocità di oltre quaranta chilometri rispetto alla velocità consentita”.

Fino alla fine di agosto i controlli di velocità saranno attivi sulla SP42 all’altezza di Campanedda, sulla SP18 in corrispondenza della borgata di Bancali, in via De Martini, in viale Porto Torres, a Ottava, in via Prati, in via Millelire, in via Predda Niedda e sulla Buddi Buddi.

© Riproduzione riservata