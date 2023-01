È stato un weekend di controlli intensi sulle strade della provincia di Sassari per la Polizia Stradale.

Diversi i posti di controllo delle pattuglie di Sassari, impegnate soprattutto nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, con il supporto del camper con i test di screening “Drug Wipe 5s” (che rileva l’assunzione di droghe tramite un campione di saliva), gestito dai medici della Polizia di Stato.

Sono stati 124 i veicoli e 196 le persone controllati, sei delle quali alla guida in stato di ebrezza, con conseguente sospensione della patente e con tassi anche di tre volte superiori al limite consentito. Una, invece, è stata sorpresa alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono state ritirate sei patenti per superamento dei limiti di velocità. In totale sono stati 176 i punti decurtati e 4 le carte di circolazione ritirate. Sono state emesse ulteriori sanzioni per il mancato uso della cintura, per l’uso del cellulare alla guida e per mancata copertura assicurativa. Infine, sono stati rilevati quattro incidenti, con altrettanti feriti, di cui uno causato dallo stato di ebbrezza del conducente.

