«Un onore aver ospitato lo shooting di Antonio Marras con protagonisti Sharon Stone e Gabriel Aubry e aver portato i saluti della città. Grazie al corpo di polizia locale per il prezioso supporto e, naturalmente, ad Antonio Marras per il suo costante impegno nel raccontare Alghero al mondo come solo lui sa fare».

Queste le parole del sindaco Raimondo Cacciotto che questo pomeriggio ha accolto la diva hollywoodiana nello spazio de Lo Quarter per salutarla e farle omaggio di una collana di corallo.

