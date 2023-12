Una serata all’insegna della tradizione sassarese dove la cultura si fonde con la solidarietà. L’iniziativa è organizzata dal Rotary Club Porto Torres, in collaborazione con Rotaract, un evento in programma domani, sabato 2 dicembre alle 19.30, presso l’Hotel Libyssonis dove è prevista la presentazione del libro " La canzone identitaria Sassarese" con i relatori Gavino Ruggiu, Eugenio Cossu e Mario Lucio Marras che interveranno con aneddoti e racconti sulle qualità canore dei protagonisti del libro, ma anche usanze della città di Sassari. Si prosegue con musica dal vivo con Gavino e Gianpaolo Ruggiu e cena tipica sassarese per una serata di beneficienza alla presenza dei soci Rotary provenienti da altri club. Il presidente del Rotary cittadino, Piero Tolu ha curato l’evento, uno dei momenti di solidarietà inseriti nel programma del club, come il caffè sospeso organizzato con la collaborazione di alcuni locali del centro e non solo per raccogliere fondi a favore delle persone in difficoltà.

