Gli alunni delle scuole di Sennori sono diventati ecoreporter grazie a “Econews: la voce dell’ecologia a scuola”, progetto ideato dalla Gesenu, la società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune della Romangia e che da 30 anni è impegnata in un’offerta formativa di educazione ambientale.

Econews è un tg online pensato per bambini e ragazzi, attraverso il quale un comunicatore ambientale nei panni di “eco-reporter” ha raccontato ai giovani studenti curiosità e notizie dal mondo dei rifiuti, informandoli anche su fatti di attualità strettamente legati alle tematiche ambientali. A rendere ancora più accattivante il tg ecologico, l’inviato speciale, Mauro Casciari, ha realizzato degli approfondimenti e delle gag divertenti prendendo spunto da argomenti quali il riciclo dei rifiuti e l’ecologia in generale.

È quindi toccato agli alunni vestire i panni degli ecoreporter: bambini e ragazzi si sono impegnati per realizzare video, interviste, disegni e brevi racconti con cui hanno documentato la realtà ambientale che li circonda, focalizzandosi sui temi dell’ecologia e della raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, i bambini delle classi 3ªA, 3ª B e 2ªA della primaria di via Marconi hanno fatto una visita guidata all’Ecocentro di Sennori, in modo da capire quale sia la destinazione che assume quest’area attrezzata al servizio del cittadino, cosa significhi rappresentare un punto di raccolta polivalente a disposizione del territorio comunale, come avviene il conferimento e lo smistamento dei rifiuti. Questa mattina, nella palestra di via Marconi, si è svolta la cerimonia finale del progetto, con la premiazione degli alunni che hanno partecipato all’iniziativa assistendo agli incontri online e realizzando i loro lavori. «L’entusiasmo dei bambini e il grande interesse dimostrato verso i temi ambientali sono motivo di soddisfazione e orgoglio per l’amministrazione comunale, che ha puntato su questo progetto», commenta l’assessora all’Ambiente, Pina Pazzola.

