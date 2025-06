È arrivato alla conclusione il progetto “Artisti e Secchioni”, promosso nelle scuole di Sennori da Gesenu, la società che gestisce il servizio di igiene urbana. Il progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole del territorio, invitandoli a creare disegni originali per personalizzare i contenitori destinati alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di chiusura del percorso di educazione ambientale svolto nell’anno scolastico 2024/2025, con cui Gesenu ha anche festeggiato i suoi 40 anni di attività nelle scuole.

L’evento si è svolto al teatro comunale di Sennori, alla presenza della consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu, e l’assessora all’Ambiente, Pina Pazzola, oltre a dirigenti e insegnanti delle scuole. Il progetto “Artisti e Secchioni” è nato come evoluzione di iniziative precedenti dell’azienda, come “Riciclare e colorare” e “Colora la campana”, concorsi di disegni e personalizzazione delle campane per la raccolta della carta in città. Quest’anno, l’obiettivo è stato coinvolgere gli studenti in modo divertente e stimolante, invitandoli a realizzare disegni sul riciclo, la raccolta differenziata e il rispetto per l’ambiente, scegliendo tecniche tradizionali o innovative.

I migliori lavori sono stati selezionati e trasformati in grafiche per i contenitori di raccolta differenziata, consegnati alle scuole durante l’evento. Questi contenitori, realizzati in polietilene alveolare, sono stati pensati non solo come strumenti pratici, ma anche come veicoli di messaggi positivi e colorati sull’importanza della sostenibilità. Resistenti, leggeri e durevoli, sono stati progettati per durare nel tempo anche in ambienti scolastici.

