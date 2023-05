Questa mattina, a Sennori, il personale dello Spaccio Carni è riuscito a salvare un piccolo gufo caduto dal suo nido.

Dopo diversi tentativi effettuati dalla compagnia barracellare di riposizionarlo sull’albero, in quanto il gufo ancora non vola, si è deciso di portarlo al Centro Recupero Fauna di Bonassai, dove il personale lo sottoporrà ad alcune cure e poi, una volta svezzato, sarà rimesso in libertà nella zona in cui è stato trovato.

«Ringraziamo il personale dello Spaccio Carni che ha salvato e accudito il gufo fino all’arrivo dei barracelli e al corpo barracellare per il loro celere intervento», sottolineano dal comune di Sennori.

© Riproduzione riservata