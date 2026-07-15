«L’Ecoisola di via San Giovanni, nei pressi del campo sportivo “Basilio Canu” è stata istituita con lo scopo di agevolare l’utenza dell’agro, ma è stato riscontrato che ultimamente viene utilizzata in maniera indiscriminata e massiccia anche dai cittadini residenti nel centro urbano, che già usufruiscono del servizio porta a porta». Così il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, che sottolinea la situazione di oggettiva insostenibilità, sia per il numero eccessivo di conferimenti che si verificano quotidianamente, anche negli orari in cui è aperto l’Ecocentro comunale, sia perché molti utenti non differenziano i rifiuti con un aumento esponenziale della frazione indifferenziata.

La conseguenza è un aumento dei costi a carico dell’intera collettività, oltre a generare un accumulo di rifiuti depositati al suolo e fuori dall’area di conferimento, con gravi ed evidenti danni al decoro urbano e all’igiene pubblica. «Invitiamo pertanto i cittadini a rispettare le regole sul conferimento differenziato dei rifiuti e a usufruire del servizio gratuito di conferimento all’Ecocentro comunale, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 12, e il mercoledì e sabato anche dalle ore 15 alle ore 18», sottolinea il primo cittadino.

Nell’Ecoisola di via San Giovanni, al fine di prevenire comportamenti illeciti ed eventualmente punire i trasgressori, sono state installate le telecamere di videosorveglianza e gli utenti che depositeranno rifiuti al suolo o fuori dell’area di conferimento, incorreranno nelle relative sanzioni.

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