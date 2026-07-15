Alla fine del 2025 le Fiamme Gialle l’hanno fermata a Porto Torres mentre scendeva con l’auto dalla nave proveniente da Barcellona. I finanzieri notano il comportamento sospetto della 47enne spagnola ed esaminano la macchina dove, in un doppio fondo, scovano 4 kg di droga avvolta in diversi involucri. La sostanza stupefacente, dopo il drug test, viene qualificata come cocaina e con oltre due kg di principio attivo.

Oggi in tribunale a Sassari la donna, al momento in carcere, ha presenziato al procedimento di abbreviato secco in cui era accusata di detenzione e traffico di stupefacenti.

La pm Elisa Succu ha sollecitato 6 anni di reclusione contestando l’ingente quantità, ma l’avvocato della difesa, Marcello Caddori del foro di Lanusei, ha avanzato l’eccezione che la richiesta era stata fatta solo in sede di discussione e quindi in modo tardivo. Il gup Giuseppe Grotteria, pur accogliendo l’eccezione del legale, ha ritenuto congrua la pena di sei anni sollecitata dal pubblico ministero. Caddori ha annunciato appello perché ritiene la pena non equa.

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