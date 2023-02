Migliaia di persone hanno partecipato agli eventi organizzati dalla Pro Loco e dal Comune di Sennori per festeggiare il carnevale 2023.

Un evento caratterizzato da due sfilate, quella del sabato e quella di ieri, che hanno visto le maschere percorrere le vie del centro della Romangia.

Non poteva mancare la festa organizzata pensando ai bambini, ai quali è stata dedicata una serata con favata, frittelle, intrattenimento, animazione, giochi, trampolieri.

«Il Carnevale Sennorese si è confermato un’attrazione di primo piano non solo per i sennoresi ma anche per le migliaia di persone arrivate dai comuni del circondario - commenta il sindaco, Nicola Sassu -. Le sfilate si sono svolte in un clima di grande festa e armonia, e durante le manifestazioni non si è verificato nessun incidente. Ringrazio, per la riuscita della manifestazione, innanzitutto la Pro Loco, che ha lavorato incessantemente per mesi per organizzare la festa, tutti i settori del Comune che hanno dato il loro contributo con impegno e professionalità, quindi le forze dell’ordine, la Compagnia barracellare, i volontari di Sardegna Emergenze che con la loro presenza hanno garantito che tutto si svolgesse in assoluta sicurezza. Spero che anche il prossimo anno si possa replicare una festa diventata uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio».

